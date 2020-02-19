Bal-Kes’e büyük destek

Kaptanı kaleci Vukovic, Sezer, Serdarve Berat telefonun başına geçipforma satışı gerçekleştirdi. 17bin 82 forma satışı yapıldı.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Ekol Hastanesi Balıkesirspor yararına "Omuz omuza" sloganıyla düzenlenen gecede, toplam 17 bin 82 forma satışı yapıldı. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe futbolcular tam kadro katıldı. Takım kaptanı Hırvat Kaleci Andrija Vukovic, Sezer Özmen, Serdar Güncü ve Berat Aydoğdu forma satışı gerçekleştirdi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

1 formanın 100 liradan satıldığı programda Suriye sınırında görev yapan Balıkesirli bir Mehmetçiğin telefonla arayıp forma satın alarak salondakilere duygu dolu anlar yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesirspor'un kurulduğu 1966 tarihi dolayısıyla 1966 adet forma satın aldı. Yılmaz, daha sonra taraftarın isteği üzere aldığı forma sayısını 2 bine çıkardı. Programa ilk olarak telefonla bağlanan takımın isim sponsoru İzmirli iş adamı Ekol Hastanesi'nin sahibi Mehmet Baz da 200 forma alarak destek oldu. İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan 1000, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan 500'er, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula 400, işadamı Levent Tellioğlu 200, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 2001, Balıkesirli futbolcu Olcay Adın 1000, Balıkesirspor'un efsane isimlerinden Ali Öztürk ve Muhammet Reis 50'şer, Bandırmaspor Kulübü 100 adet forma alarak, destek verdi.