Fener tribüne teslim

Ünlü teknik direktör Giray Bulak haftanın gündemini Yeni Asır'a değerlendirdi.



Hocam Ersun Yanal'ı taraftarlar getirdi ama şimdi taraftarlar istemiyor. Sorun sizce nedir?" "Öncelikle bunun çok yanlış olduğunu söylemek gerek. Kulüpler hocalara bağımlı kalmamalı. Tribünler istedi diye Fenerbahçe Ersun Yanal'ı getirdi, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı. Galatasaray taraftarı Fatih Terim'i istediği için devam ediyor. Ama tribünlerin istediği hocayı Trabzonspor gönderdi. Burada yönetimler başkanlar çok önemli. Eğer kulüpleri trübünler yönetirse olacağı budur. Ama Trabzon bunu yapmadı, kendi doğrusunun peşinden gitti. Yanal'ı tribünler getirdi, şimdi de tribünler götürüyor. Ersun Yanal giderse Fenerbahçe'de ne değişecek? Çok şey değişmez. Ne yazık ki Fenerbahçe kötü giddikçe Ersun Yanal'ın da kredisi azalıyor. Kulüpleri tribünler yönetmemeli."

Herkes şampiyonluk yarışının Trabzon ile G.Saray arasında geçeceğini iddia etti. Sizce yarışta neler olur. Kim başarır? Ben Trabzonluyum ama Trabzonspor'un yarışta mantıken daha avantajlı olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe devreden çıktı gibi ama 5-6 hafta sonra takımların hangi konumda olacağı belli değil. Trabzonspor şuan şampiyon ama daha 13 maçı var. Bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Beşiktaş Trabzonspor'u yenerse onlar da bir bakarsınız "biz de varız" der. Dört büyüğün olduğu yarışta Başakşehir ile Sivasspor'u da yabana atmamak gerek. Sivasspor düşüşte gibi ama Trabzon gibi Başakşehir de içerde ve dışarda kazanıyor. Galatasaray içerde kazanıyor ama dışarda zorlanıyor. Fenerbahçe içerde var; dışarda yok."



ATAN DA TUTAN DA ÇOK İYİ

"Trabzonsporun artısı çok, kolay gol yemeyen bir takım. Artı Trabzonspor'un çok iyi gol atan oyuncuları var. Diğer takımlarda bu yok. Galatasaray takımında iyi bir kaleci var ama çok iyi bir golcüsü yok. Adem ve Falcao şampiyonluk için yeterli mi bilemem? Beşiktaş'ta Burak gibi, Fenerbahçe'de Muric gibi çok iyi golcüler var ama onların da kalecisi yok. Trabzonspor'da hem çok iyi kaleci, hem de çok iyi golcü oyuncu var. Dolayısıyla Trabzonspor bu çizgiyi sürdürürse hedefe ulaşır diyorum." Hocam daha önce görev yaptığınız Göztepe fırtına gibi. Göz-Göz hedef büyütmeli mi? "Göztepe diyince insanın içinde akan sular duruyor. Genç taraftar potansiyeli, tarihi kültürü ve yaşadığı ve yaşattığı atmosfer bambaşka. Orada insan kendisini gerçekten çok özel hissediyor. Bir teknik adam, bir futbolcu için bunlar çok özel şeyler. Göztepe sevgi takımı. Yıllardır bu misyonda ilerliyor. Amatör kümeye kadar gerilemesine rağmen bugün Süper Lig'deyse bu Göztepe kültürünün zafere yansımasıdır. Göztepe çok önemli evrelerden geçti. Artık idmanlarını yapabileceği bir tesisi, maçlarını oynayabileceği bir stadı var. Hepsinden önemlisi de sağlıklı şekilde yönetiliyor. Göztepe için geleceğin takımı diyorlar ama boşuna söylenmiyor. Avrupa kupalarına katılmak hedef olarak çok zor bir hedef değil. Bir kaç maç daha aldığı takdirde zaten kendisini ligde sağlama alacak ve daha rahat maçlar oynayacak. Önemli olan ondan sonra ne yapacağı. Çünkü ligin son haftaları bildiğiniz gibi stresli. Şampiyonluğa veya düşmemeye oynayan takımlarla mücadele ediyorsunuz. Hedef koymak güzel ama o hedefe azimle ve inançla yürümek gerek."



Denizlispor zor gün-ler yaşıyor. İki teknik adam gönderdi. Evin-de maç kazanamıyor. Sizce Denizlispor için zor günler başlıyor mu?"Her takım için son haftalar hep çok zorlu geçer. Denizlispor henüz ligin alevlenmediği dönemde çok önemli puanlar kaybederek büyük bir avantajı yitirdi. Sezona iddialı başlandı ama söylemlerle, icraatlar bir türlü uyuşma-dı. Aslında çok iyi bir takım kuruldu. Bu kadro için büyük hedefler konuşul-ması normal ama lige yeni çıkmış bir takım için bu geçerli değil. Çok çabuk da demoralize olursunuz. Denizlispor çok iyi bir takım ama kalan maçlara çok iyi motive olmak gerek. Maçları-nın büyük bölümünü kendi sahasında kaybetmesi dezavantaj. Taraftarın rüz-garını arkasına alacak bir havanın sağ-lanması lazım. Denizli bunu başarır."

BENİ HİÇ ARAMADILAR

"Denizlispor tarihindeki en önemli başarıları Rıza Çalımbay ve benim dönemimde yaşadı. Biliyorsunuz UEFA Kupası'nda Jose Mourinho da Porto ile Denizli'ye geldi. Benim görev yaptığım o başarılı dönemlerde Deniz-lispor sezonu beşinci bitirdi, ertesi yıl altıncı olmayı başardık. Türkiye Kupa-sı'nda çeyrek finale kadar yükseldik. Aynı dönemde kulübün tesisleri kurul-du ve altı katlı bir bina yapıldı. Deniz-lispor gerek sanayisi, gerek ekonomisi ile çok önemli bir kent. Denizli insanı futbolu iyi bilir. Kısacası Denizli çok iyi şeyleri hak eden bir şehir. Benim Denizlispor ile gönül bağım var. Ama inanın ayrıldıktan sonra bir kez bile aramadılar. O yüzden üzgünüm."

ŞENOL KANTÜRK