  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Göztepe’yi uçurdular

’yi uçurdular

Göztepe’yi uçurdular
Giriş Tarihi: 19.2.2020

Göz-Göz’ün başarılı kanat oyuncuları Serdar Gürler ile bu sezon hem attıkları, hem attırdıkları gollerle ’de sarı kırmızılılara 17 puan kazandırdı.

Göztepe'yi ligde süper bücürleri Ser-dar Gürler ile Halil Akbunar sırtlıyor. Son Konyaspor karşılaşma-sında da ağları havalandıran Serdar, toplamda 6 gole ula-şıp takımın en skoreri unva-nını sürdürdü. Deneyim-li oyuncu 5 de asist yaparak hücumda klasını gösterdi.

MUHTİŞ İKİLİDEN 17 PUAN

Konyaspor maçını da boş geçmeyen Halil de gol sayısını 5' e çıkarıp 1 asistle oynadı. Kanatlarda görev yapan iki futbolcu bu sezon 11 gol atıp 6 asist yaparken 28 golün 17'sine doğrudan katkıda bulundular. Serdar ve Halil, 3-1 kazanılan Anka-ragücü, 3-0 galip gelinen Antalyaspor ve son Konyas-por müsabakalarında birlikte ağları sarsıp galibiyetleri getirdi. Serdar, ilk golünü 1-1 biten Malatyaspor maçında kaydetti. Ser-dar, ardından Ankara-gücü (2), Antalyaspor, Denizlispor ve Konyas-por müsabakalarını boş geçmedi. Halil ilk golünü Ankaragücü'ne karşı attı.

PALUT'UN GÖZDESİ

Galatasaray, Antalyas-por, Beşiktaş ve Konyaspor önünde gol bulan 26 yaşın-daki futbolcu İlhan Palut'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. İki futbolcu attıkla-rı ve attırdıkları 17 golle tek başlarına 33 puanın 17'sine birlikte katkı sağlamış oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’yi uçurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN