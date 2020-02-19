Göztepe’yi uçurdular

Göz-Göz’ün başarılı kanat oyuncuları Serdar Gürler ile Halil Akbunar bu sezon hem attıkları, hem attırdıkları gollerle Spor Toto Süper Lig’de sarı kırmızılılara 17 puan kazandırdı.

Göztepe'yi ligde süper bücürleri Ser-dar Gürler ile Halil Akbunar sırtlıyor. Son Konyaspor karşılaşma-sında da ağları havalandıran Serdar, toplamda 6 gole ula-şıp takımın en skoreri unva-nını sürdürdü. Deneyim-li oyuncu 5 de asist yaparak hücumda klasını gösterdi.

MUHTİŞ İKİLİDEN 17 PUAN

Konyaspor maçını da boş geçmeyen Halil de gol sayısını 5' e çıkarıp 1 asistle oynadı. Kanatlarda görev yapan iki futbolcu bu sezon 11 gol atıp 6 asist yaparken 28 golün 17'sine doğrudan katkıda bulundular. Serdar ve Halil, 3-1 kazanılan Anka-ragücü, 3-0 galip gelinen Antalyaspor ve son Konyas-por müsabakalarında birlikte ağları sarsıp galibiyetleri getirdi. Serdar, ilk golünü 1-1 biten Malatyaspor maçında kaydetti. Ser-dar, ardından Ankara-gücü (2), Antalyaspor, Denizlispor ve Konyas-por müsabakalarını boş geçmedi. Halil ilk golünü Ankaragücü'ne karşı attı.

PALUT'UN GÖZDESİ

Galatasaray, Antalyas-por, Beşiktaş ve Konyaspor önünde gol bulan 26 yaşın-daki futbolcu İlhan Palut'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. İki futbolcu attıkla-rı ve attırdıkları 17 golle tek başlarına 33 puanın 17'sine birlikte katkı sağlamış oldu.