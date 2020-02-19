Manisa BŞB’den potada çifte zafer

Yeşil-beyazlıların U-18 basketbol takımı Ergü’yü 65-40 yenip namağlup grup birincisi, U-16 takımı da Akhisar’ı 59-37 mağlup edip yenilgisiz şampiyon oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor potada çifte şampiyonluk yaşadı. Yeşil-beyazlı kulübün U-16 erkekler basketbol takımı şampiyonu oldu. Manisa grup finalinde Muradiye Spor Salonu'nda Akhisar Belediyespor'u 59-37'lik skorla yenen Manisa BŞB'nin gençleri, U-16 Erkekler Basketbol Ligi'nde namağlup Manisa Şampiyonu oldu. Büyük sevinç yaşayan U-16 takımı, 25-29 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenecek olan Ege Bölge Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. Manisa BŞB'nin U-18 takımı da, son hafta maçında Ergü Spor engelini 65-40'lık skorla geçti, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. U-18 takımı, 10-14 Mart tarihleri arasında Afyon'da yapılacak Ege Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Manisa BŞB potasında elde edilen çifte şampiyonluk yeşil-beyazlıları mutlu etti.

CÜNEYT HASÇELİK