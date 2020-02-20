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Denizlispor ‘Uygun’ adım

Denizlispor ‘Uygun’ adım
Giriş Tarihi: 20.2.2020

ve ’la anlaşamayan yönetim, teknik adam ’la 1.5 yıllık sözleşmeye imzaladı.

Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten boşalan göreve deneyimli teknik adam Bülent Uygun getirildi. Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Horozlar, Tolunay Kafkas ve Hikmet Karaman'la masaya oturdu ama parasal konularda anlaşamadı. Yeşil-siyahlılar, son olarak Kayserispor'da görev alan 48 yaşındaki Bülent Uygun'la görüşüp 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GÖREVDE 57 GÜN KALABİLDİ
Yücel İldiz'in ardından dümene geçen Mehmet Özdilek'ten beklenen verimi alamayan Horozlar'da, kulüp tesislerine gelen Bülent Uygun, imzayı attıktan sonra ilk idmanına çıktı. Uygun, Kayserispor'da 30 Ekim 2019 tarihinde göreve başlamış ve takımın başında 57 gün kalabilmişti. Uygun, Katar'da Al Rayyan, Al Gharafa, Osmanlıspor, Gaziantep, Umm Salal, Elazığspor, Eskişehirspor, Sivas ve Buca takımlarında da görev aldı.

SEBAHATTİN ALP

ÇETİN: KALICI OLMAK İSTİYORUZ
Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ifade ederek, "Bu konuda eminim ki oyuncularımız da varını yoğunu ortaya koyacaktır" dedi. Taraftarlardan destek beklediklerini belirten Çetin, "Ligin en son sırasındaki takıma karşı yenildik. Eski heyecanımızı da bu maçtan itibaren geri kazanacağız. O birlik ve beraberliği, taraftarımız ve şehir olarak toparlanıp yaşamamız, yaşatmamız lazım. Onun için herkesin yanımızda olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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