Dört çeker Kaf Sin Kaf

TFF 3. Lig 2. Grup’ta deplasmanda Kemerspor 2003’ü yenen Karşıyaka 4’te 4 yaparak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürdü, KSK’nin gollerini Doğukan İnci ve Hakan Kuş attı, ev sahibi ekibin golü Onur Okan’dan geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta hafta içi mesaisinde Kemerspor 2003'e konuk olan Karşıyaka 2-1'lik skorla üç puanı almasını bildi. Kaf-Kaf, 4'te 4 yaparak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı, zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Maçın 17. dakikasında soldan çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Doğukan İnci topu sağ ayağına alıp şık bir plaseyle ağları sarstı: 0-1. 29'da sağdan Asım Can ortaladı, penaltı noktasından Hasan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti. 36'da savunma arkasına atılan yüksek top Hakan Kuş'un önünde kaldı. Sol çaprazda topu kontrol eden Hakan Kuş, topu köşeden 90'dan filelere gönderdi: 0-2. 43'te Onur'un sağdan kullandığı köşe atışında arka direkte Metin'in kafasında top az farkla auta çıktı. 45+1'de Onur Okan soldan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye yollayarak farkı 1'e indirdi: 1-2.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçildi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Hakan'ın kafayla indirdiği topta Doğukan'ın yarım volesini kaleci zorlukla kornere çeldi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Karşıyaka zorlu deplasmanda 2-1 kazandı.