Fırtına’ya Çatalca şoku

Ci Group Buca, son dakika yediği golle puansız döndü.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 9 maçında 5 galibiyet ve 4 beraberlikle büyük çıkış yakalayan Ci Group Buca dün Çatalcaspor deplasmanında son dakikada yediği golle evine puansız döndü. Sarı-lacivertli ekibin namağlup serisi son buldu. Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Maçın 33. dakikasında İzmirli oyuncu Mert Özkaptan'ın golüyle Çatalcaspor 1-0 öne geçti.

MEHMET FUAT YETMEDİ

Ci Group Buca 53'te golcüsü Mehmet Fuat ile skoru eşitledi: 1-1. 70'te İsmail ev sahibi ekibi tekrar öne geçirdi: 2-1. 76'da bir kez daha sahneye çıkan Mehmet Fuat maça denge getirdi: 2-2. 90'da İsmail kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2. Aynı dakikada Çatalcaspor'dan Ahmet çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçı Çatalacaspor 3-2 kazandı.