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Helal olsun size

Helal olsun size
Giriş Tarihi: 20.2.2020

antrenörü , takımının Foça Belediyespor’a attığı golü etik bulmadı, yenilme pahasına rakip oyunculara kalesini açtırdı.

İzmir 1. Amatör Küme U17 Bölgesel Lig A Grubu'nda pazar günü Foça Bağarası Sahası'nda oynanan Foça Bld-Bornova Bld maçında sahalarımızda ender görülen Fair- Play ruhu yaşandı. Lider takımı belirleyecek karşılaşma 1-1 devam ederken, Foçalı oyuncu Ömer Arslan sakatlanınca takım arkadaşları topu taça attı. Bornovalı oyuncular atışı rakip takımın defans oyuncusuna atarken, bu oyuncu da meşin yuvarlağı kalecisine aktarmak istedi. Bornova'nın golcüsü Efecan Akşit de baskı yaparak kaptığı topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada Bornova ekibi 2-1 öne geçerken, Bornova Belediyespor antrenörü Fatih Dönmez, haksız gol attıkları gerekçesiyle takım kaptanı İlkay Telli'yi yanına çağırarak "Kaleyi açın, bırakın kimse baskı yapmasın" diyerek takımın gol yemesini sağladı. Foçalı Burak Bozkaya da attığı golle 2-2 eşitliği sağladı. Karşılaşmayı Bornova ekibi 4-3 kaybederken, antrenör Dönmez, dertlerinin skor olmadığını söyledi.

İŞTE FAİR-PLAY RUHU
Fatih Dönmez, "Attığımız golü etik bulmadım. Bu yüzden oyuncularıma 'kaleyi açın' dedim. Olması gerekeni yaptım. 17 yaşındaki çocuklarımıza Fair-Play ruhunu aşıladık."

ŞERAFETTİN ÇIRACI

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