Heyecan dorukta

Kanarya cephesinde Ersun Yanal, son haftaların suskun golcüsü Vedat Muriç ile özel olarak görüşürken Aslan’da ise deneyimli teknik adam Fatih Terim sakatlıktan kurtulan Falcao’yu motive etmeye çalışıyor.

Süper Lig'de zirve yarışındaki kritik hafta öncesi takımlar hesap kitap yapmaya başlarken, pazar günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisinin planları da yavaş yavaş belli oluyor. Ezeli rakiplerin teknik adamları yıldızlara terapiye başlarken özellikle hücum hattındaki isimlerin performansları merakla bekleniyor. Rakibine 21 yıldır sahasında mağlup olmayan F.Bahçe cephesinde teknik direktör Ersun Yanal, son 3 maçta suskun kalan Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile özel olarak ilgilenirken oyuncusunun yeniden patlama yapması için sürekli motivasyon konuşmaları yapıyor. Kanarya, ligde 12 golü bulunan Muric'in gol atamadığı bu 3 mücadelede sadece 1 puan toplayabildi. G.Saray kanadında da benzer bir durum hakim.

DERBİYE ÖZEL TERAPİ

Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü beklenen çıkışı gösteremeyen Radamel Falcao da derbiye özel hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in son haftaların çıkıştaki ismi Adem Büyük ile Falcao arasında gidip geldiği bilinirken, Kolombiyalı golcünün Adem'in performansına rağmen 11'de başlaması sürpriz sayılmayacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 81.dakikada oyuna giren ve 10 dakikalık bölümde Galatasaray'ın 3 pozisyona girmesinde pay sahibi olan Falcao'nun Aslan'ın hücumundaki en önemli güç olması beklenirken yıldız isim henüz derbilerde gol sevinci yaşayamadı. Ligin ilk yarısında sadece F.Bahçe derbisinde görev alan tecrübeli oyuncu Beşiktaş'a karşı ise görev almamıştı. Fatih Terim, her fırsatta Radamel Falcao'ya terapide bulunurken Lemina'nın yerine kimi oynatacağı konusunda ise henüz kararını veremedi.

HAKEM HALİL UMUT MELER

Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü saat 19.00'da Kadı-köy'de oynanacak olan Fener-bahçe-Galatasaray derbisi-nin hakemi belli oldu. MHK derbiye hakem Halil Umut Meler'i atadı. İzmir bölge-si hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasa-ray derbisinde düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugüne kadar 15 kez Fenerbahçe maçlarında görev aldı. Söz konusu müsa-bakalarda sarı-lacivertliler 10 kez sahadan galip ayrılır-ken, 2 kez de mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraber-likle sonuçlandı. Halil Umut Meler Galatasaray'ın ise 12 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 10 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.



ALİ KOÇ: HATALAR SİSTEMATİK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, dün bir basın toplantısı düzenleyerek birçok konuda açıklamalarda bulundu. Özellikle hakem hataları ile ilgili konuşan Koç, "F.Bahçe'nin sezon başından beri yaşadığı bariz hataların sistematik bir durum olduğu apaçık ortadadır" dedi. Koç, Muriç'in G.Antep maçı öncesi PFDK'ya sevk edilmesinin meydan okuma olduğunu söyleyerek her hafta hakemlerin vahim hatalar yaptığını vurguladı. F.Bahçe Başkanı, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili, "Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız" diyerek özetle "Biz çok ümitliydik. 8 aylık sürede yaşadıklarımızdan sonra ne kadar naif beklentiler içinde olduğumuzu üzülerek anladık" diye konuştu. Koç, spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğinin de üzerinde durarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası maçlar dışında tribünlere gitmeme hassasiyetinin siyasilere örnek olması gerektiğini söyledi. Koç, TV kanallarına da seslenerek TV'de G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ile birikmiş konuları tartışabileceklerini yineledi.