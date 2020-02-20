Kaf-Kaf’ta milli heyecan

Pınar Karşıyaka’da üç antrenör ve iki oyuncu Milli Takımımızın en kritik virajında kozları olacak.

Zirve mücadelesi verdiği ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta maratona milli aradan sonra yeniden başlayacak Pınar Karşıyaka, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde farklı bir heyecan yaşayacak. Başantrenörlüğünü Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca'nın yaptığı A Milli Takım, elemelerdeki ilk maçlarına Hollanda ve İsveç önünde çıkacak. Ayyıldızlı kafilede yeşil-kırmızılı formayı giyen Semih Erden ve James Metecan Birsen de yer alıyor. Millilerimiz yarın Ankara'da Hollanda'yla karşılaştıktan sonra 24 Şubat'ta ise İsveç deplasmanına çıkacak.

YABANCILAR DA MİLLİ OLDU

Pınar KSK'nin ABD'li pivotu Jordan Morgan, Slovenya Milli Takımı'nın bugünkü Macaristan ve 23 Şubat'taki Avusturya karşılaşmaları için aday kadroya davet edildi. Fransız uzun forvet Amath M'Baye ise ülkesinin milli takımıyla 21 Şubat'ta Almanya ve 24 Şubat'ta Karadağ'a rakip olacak. Kaf-Kaf Milli maçların ardından 27 Şubat'ta Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak.