Kim tutar Göz-Göz’ü

Göztepe, ligde ikinci yarıda bir maçı eksik olmasına rağmen 4 maçta topladığı 10 puanla, Galatasaray ve Trabzonspor’dan sonra en çok puan alan takım olarak birçok ekibi geride bıraktı.

Süper Lig'de Avrupa Kupaları'na gözünü diken Göztepe, ikinci yarıda fırtına gibi esti. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci perdesini Antalya galibiyeti ile açarken, bu süreçte oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmayı bildi. 21. haftada İzmir'de oynayacağı Rizespor maçı olumsuz hava koşullarıyla ertelenen Göz- Göz, buna rağmen 4 maçta hanesine yazdırdığı 10 puanla zirveyi zorladı. Ligde ikinci yarıdaki 5 maçlık periyot göz önüne alındığı bir maçı eksik Göz-Göz 10 puanla 3. sırada.

LİDER GALATASARAY

5'te 5 yapan Galatasaray 15 puanla zirvenin sahibi olurken, yine Yeni Malatya maçı ertelenen bir maçı eksik Trabzonspor ise 4'te 4 yaparak 12 puanla ikinci sırayı aldı. Sarıkırmızılılar, ikinci yarıda Antalya, Beşiktaş ve son hafta Konyaspor'u yenerken, Denizli ile deplasmanda berabere kaldı. Genel tabloda 33 puana ulaşan ve 8. sırada Avrupa Kupaları iddiasını sürdüren İzmir ekibi, ikinci yarıdaki performansıyla zirveye oynayan Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Demir Grup Sivas ve Alanya gibi ekipleri geride bırakmayı başardı.



GURBETTE DE GÖZÜ YÜKSEKTE

Süper Lig'de son üç deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, dış sahada toplandığı puanlarla Avrupa hedefine tutundu. Sarı-kırmızılılar, dışarıda oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak topladığı 18 puanla gurbette ilk sırada yer alan Trabzonspor'un averajla ardında yer aldı. Dış sahada 15 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Göz-Göz, Trabzon, Alanya, Ankaragücü, Antalya ve Konya'yı yenerken, Rize, G.Antep FK ve Denizli ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar sahasında 9 maçta 15 puan toplarken iç sahada 10. sırada kendine yer bulabildi.



TÜM GÖZLER WİLCZEK'TE

Sarı-kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kamil Wilczek, cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Gaziantep FK maçına özel olarak hazırlanıyor. İlk on birde sahaya çıktığı Konyaspor maçında golle buluşamamasına rağmen performansıyla göz dolduran Polonyalı, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan maçta Antep ekibi karşısında siftah yapmak istiyor.

PAS VERİN EMRİ

Jerome'un yerine on birde sahne alacak Wilczek ile teknik direktör İlhan Palut özel olarak ilgilenirken orta saha oyuncularından da yıldız golcüyü paslarıyla beslemelerini istedi.



GÖZTEPE'DE HERKES GOLCÜ

Ligde oynadığı 21 maçta 28 gol atan Göztepe'de 10 oyuncu attıkları gollerle skora katkı sağladı. 6 golle Serdar Gürler zirvede bulunuyor. Halil Akbunar'ın 5 golle katkı sağladığı sarıkırmızılı ekipte, Alpaslan Öztürk, Andre Castro ve Soner Aydoğdu 3'er kez ağları havalandırdı.

2 GOLDE KALDI

Göztepe'ye geçtiğimiz sezon Derby County'den gelen Cameron Jerome şimdiye dek 2 gol atarak Trabzon ve G.Saray galibiyetlerinde rol oynadı. Berkan Emir ve Napoleoni'nin de 2 gol kaydettiği İzmir ekibinde Celso Borges ve Wallace Reis 1'er golle takıma katkı sağladı.

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