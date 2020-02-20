Menemen’de herkes golcü

Ekol Göz Menemenspor’un bu sezon attığı 23 golde 12 farklı oyuncusunun imzası var. Ali Özgün 4 golle takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de Play- Off mücadelesi veren Ekol Göz Menemenspor'da takımda her bölge de oynayan oyuncular gol atıyor. Sarı-lacivertli ekibin attığı 23 golü takım içindeki 12 farklı isim kaydetti. Sezona suskun başlayan sarılacivertli ekibin forvet oyuncusu Ali Özgün sonradan açıldı. Tecrübeli futbolcu ligde attığı 4 golle takımın en skorer ismi. İleri uçtaki Hüseyin üç kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

SİSTEMİMİZ GOL ÜZERİNE

ORTA sahada görev yapan takım kaptanı Taşkın Çalış, kanat oyuncuları Mustafa Çeçenoğlu ve Mehmet Boztepe'nin de 3'er golü var. Samed Ali Kaya da 1 gol kaydetti. Ercan Coşkun, Tayfun Aydoğan, Ali Keten, Murat Elkatmış ve Sikiru da rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısını gösterdi. Ekol Göz Menemenspor Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Hocamızın oyunu anlayışında hem savunmayı hem de hücumu takım halinde yapıyoruz. Sistem gereği disiplini elden bırakmadan tüm futbolcularımız golü düşünüyor. Başarımızın anahtarı takım ruhu" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ