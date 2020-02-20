Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir I Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba Sporting: Luis, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Luise Neto, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar MAÇTAN NOTLAR Turuncu-lacivertliler, Portekiz'den avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. TEK EKSİK ROBİNHO Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.