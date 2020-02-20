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- I Canlı anlatım

Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir I Canlı anlatım

20.02.2020, 21:03

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 'la karşılaşacak olan 'in ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert Günok, Clichy, Skrtel, Ponck, Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

Sporting: Luis, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Luise Neto, Battaglia, Wendel, Cabral, Bolasie, Sporar

MAÇTAN NOTLAR

Turuncu-lacivertliler, Portekiz'den avantajlı bir skor ile İstanbul'a dönmek istiyor. Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

TEK EKSİK ROBİNHO

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve sakatlığı süren Robinho dışında eksik bulunmuyor.

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