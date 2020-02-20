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ZTK'da finalin oynanacağı yer belli oldu ve final tarihi değişti

ZTK'da finalin oynanacağı yer belli oldu ve final tarihi değişti

20.02.2020, 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020,17:32

(), tarafından yapılan açıklamaya göre finalinin oynanacağı yer belli oldu. Final Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin 5 Mayıs'ta, yenilenen İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.

30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA'nın final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs olarak değiştirme kararı aldı.

Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

DHA

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