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Akigo seri peşinde

Akigo seri peşinde
Giriş Tarihi: 21.2.2020

Hatay’ı yenerek yolunda umutlanan yeşil-siyahlıların teknik direktörü , “Havaya girdik. 12’de 12 yapmak istiyoruz. 36 puana da talibiz” dedi.

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek 7 hafta sonra galibiyetle tanışan ve kara bulutları dağıtan Akhi-sarspor'da teknik direktör Yıl-maz Vural, seri galibiyetler almak zorunda olduklarını söyledi. Takım üzerindeki olumsuz hava-yı attıklarını vurgulayan Vural, "12 tane final maçımız var. Dola-yısıyla 12 tane maçı kazanırsak 36 puanı cebimize koymuş oluruz. Yani 36 puanı hedefleyip oynama-lıyız. Teori olarak bunu yapmak mümkün. Benim hedefim 12'de 12 yapmak. Olur mu bilmiyorum ama hedefim bu" diye konuştu.

'SPONSOR ARAYIŞINDAYIM'

Teknik patron Vural, şöyle devam etti: "Takımımız kaybedi-len güveni kazandı, kaybedilen hırsı kazandı ve yönetimle ilgi-li sorunlar da rafa kalktı. Yöne-timimize de çok teşekkür ede-rim. Yönetimimiz hep yanımızda. Bu galibiyeti onlara hediye ettik. Yönetimimiz maddi anlamda bir sıkıntı yaşamamak için elle-rinden geleni yapıyorlar çok çalışıyorlar. Ben de kendi çevremde kulübümüzü maddi anlamda rahatlama-sı için sponsor arayışı içe-risindeyim. Başarabilirsek önemli."

KENAN MOLLA

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