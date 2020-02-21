Altay’ın kozu İzmir

İzmir ekibi ligde gelecek beş haftanın dördünü kendi sahasında oynayacak.

TFF 1. Lig'de teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Yalçın Koşukavak'a emanet eden Altay, Pazar günü Bornova Stadı'nda ağırlayacağı Adana'yı mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisine devam etmek istiyor. Siyahbeyazlılar ligin ikinci yarısında Bornova'da ağırladığı İstanbul'u 1-0 ve Bolu'yu 2-1 yendi. Altay, düşme hattında bulunan Adana'yı da yenerek bu stadyumdaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Altay, ligde üst üste oynayacağı 5 karşılaşmanın 4'üne İzmir'de çıkacak. Bu hafta Adanaspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, gelecek hafta Bursa deplasmanında terleyecek. Daha sonra üst üste Altınordu ve Ekol Göz Menemen'le (D) iki İzmir derbisine çıkacak Altay, bu periyottaki son maçında evinde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.