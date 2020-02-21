Altınordu zincir kıracak

İzmir ekibinin teknik direktörü Eroğlu, “Üst sıralara ulaşmak için deplasmanda kazanmalıyız” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan haftalarda deplasmanda da başarılı sonuçlar alıp, üst sıralarda yer almak istediklerini bildirdi. TFF 1. Lig'de 22. haftayı 24 puanla 14. sırada geçen Altınordu, düşme hattındaki Adanaspor'un 6 puan önünde, Play-Off barajındaki 6. durumda bulunan Akhisarspor'un ise 8 puan gerisinde yer alıyor. Bu sezon Boluspor ve Adanaspor'la deplasmanda galibiyeti bulunmayan 3 ekipten biri olan İzmir temsilcisi, iç sahada 20 puan toplamasına rağmen deplasmanda 4 puanda kaldı. Yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

OYUNU SKORA YANSITACAĞIZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Dış sahada galibiyete yaklaştığımız anlar oldu ama bunu skora yansıtamadık. Ligin en iyi oynadığımız maçlarından biri deplasmandaki Keçiörengücü karşılaşmasıydı, farklı kazanacağımız bir maçı 2-1 kaybettik. Bu deplasmandaki başarısızlığımızı gösteriyor. Bir şekilde kırmamız gerekiyor. Kalan bölümde deplasmanlarda başarılı olmak, iç sahadaki başarımızı dış sahaya taşımamız gerekiyor ki yukarılarda olalım" şekilnde konuştu.