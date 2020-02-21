Menemen zor virajda

Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda saat 19.00’da Osmanlı’ya konuk olacak. Maçı Onur Özütoprak yönetecek.

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 3-1 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Ekol Göz Menemenspor, bugün deplasmanda alt sıralardan kurtulmaya çalışan Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda Onur Öztoprak'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. TFF 1. Lig 23. hafta açılış karşılaşması beIN Sports Max 1 HD'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezası biten kanat oyuncusu Mehmet Boztepe takıma döndü. İzmir ekibinde kritik maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Ankara'dan 3 puanla döneceklerini söyledi. Laleci, "Eskişehirspor maçını kazanıp büyük moral depoladık. Osmanlıspor iyi bir takım ancak bulundukları konum bizi ilgilendirmiyor. Bizim hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek. Bunun için her maçımız final niteliğinde. Oyuncularımın üç puanı alacağına eminim" dedi.