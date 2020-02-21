TFF 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde Menemenspor'u konuk etti. Ligde zor günler geçiren Osmanlı, evinde ağırladığı Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 23. hafta açılış müsabakasında Osmanlıspor, evinde Menemenspor'u ağırladı. Maçın 90 dakikası 2-0'lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Goller: İbrahim Esen (dk. 46), Ayuk (dk. 90+5) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Mertan, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun (Menemenspor)
Osmanlıspor 2 - Menemenspor 0 I Maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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