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2 - 0 I Maç sonucu

Osmanlıspor 2 - Menemenspor 0 I Maç sonucu

21.02.2020, 19:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020,21:10

1. 23. hafta mücadelesinde , evinde 'u konuk etti. Ligde zor günler geçiren Osmanlı, evinde ağırladığı Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 23. hafta açılış müsabakasında Osmanlıspor, evinde Menemenspor'u ağırladı. Maçın 90 dakikası 2-0'lık Osmanlıspor üstünlüğüyle sonuçlandı.

Goller: İbrahim Esen (dk. 46), Ayuk (dk. 90+5) (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: Mertan, Atakan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Mustafa Çeçenoğlu, Ercan Coşkun (Menemenspor)

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