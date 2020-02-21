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yarı final programı açıklandı

Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı

21.02.2020, 20:54

, , ve 'un kupa için mücadele edeceği maçların programı merakla bekleniyordu. Trabzonspor - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Antalyaspor eşleşmelerinin maç programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programları açıklandı. Bu göre Trabzonspor - Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 3 Mart Salı günü Medical Park Stadyumu'nda, rövanş karşılaşması ise 21 Nisan Salı günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Bir diğer yarı final eşleşmesi Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasında ilk maç 4 Mart Çarşamba günü Antalya'da, rövanş karşılaşması ise 22 Nisan Çarşşamba günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

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