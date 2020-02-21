Zirve telaşı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play-Off’taki yerini sağlamlaştıran KSK’de yönetim, Esenler Erokspormaç biletlerini 5 TL yaptı. Yeşil-kırmızılılar, kritik maçta tribünleri doldurmak için harekete geçti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 4 maçında sahadan galibiyetle ayrılan Karşıyaka'da ligde son 10 haftaya girilirken seferberlik başlatıldı. Grupta 40 puanla 4. sırada bulanan Kaf-Kaf'ın beşinci basamakta yer alan Erok maçı öncesi yönetim kiritik maçın biletlerini 5 TL yaptı. Kulübe ve taraftara katkıda bulunmak için Karşıyaka Belediyesi'nin 10 bin, Çiğli Belediyesi'nin ise 5 bin bilet alması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bilet almaya hazır olduğu açıklandı. Belediyelerin aldığı biletlerin okullara ve Karşıyaka'nın belirli noktalarında ücretsiz dağıtılması bekleniyor.

TARAFTAR İŞ BAŞINDA

Yeşil-kırmızılı takımın gösterdiği büyük çıkış sonrası taraftarlarda Pazar günü Erokspor karşılaşmasında önemli bir tribün desteği yaratmak için harekete geçti. 'Şimdi değilse ne zaman' sloganıyla semti bayrak ve afişlerle donatmaya başlayan yeşilkırmızılı taraftarlar, kritik karşılaşmada tribünleri doldurarak çoğunluğunun alt yapıdan yetiştiren futbolcularına destek vermek istiyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ