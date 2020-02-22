Akigo seri peşinde

Akhisarspor, bugün sahasında saat 16.30’da Karagümrük’ü konuk edecek. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta lider Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenerek kötü gidişe dur diyen Akhisarspor, bugün taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Ligde 7 haftalık galibiyet hasretine Hatay deplasmanında son veren yeşil-siyahlı ekip taraftarı karşısında İstanbul temsilcisini de mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Akhisarspor, tecrübeli teknik patron Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle oynadığı mücadeleci futbolla taraftarlarının alkışını almıştı.

6. SIRAYA ÇIKTI

Play-Off hattında yer alan Manisa ekibi, üst üste seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Akigo, topladığı 32 puanla 6. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük'te 31 puanla sıralamada 9. basamakta bulunuyor. Öte yandan Akhisarspor'da Hasan Ali sevinci 3 kez çapraz bağları kopan19 10 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.



VURAL, 12'DE 12 AKİGO SERİ PEŞİNDE NEDEN OLMASIN

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, taraftarın desteğiyle Karagümrük engelini üç puanla geçmek istediklerini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Benim hedefim 12 de 12 yapmak. Olur mu bilmiyorum ama hedefim bu. Ona göre çalışacağız. Taraftarımızda bu konuda bize destek verecek. Biz Hatayspor galibiyetiyle taraftarlarında kafasında karışıklığı çözdüğümüze inanıyorum. Türkiye'nin her yerinden mesaj aldım aradılar. Yılmaz biz Süper Lig'de böyle oyun görmedik izlerken inanılmaz keyif aldık ifadeleri bizi morallendirdi" dedi.