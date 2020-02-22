Altay’da hedef ‘Süper’ olacak

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak “İşler yolunda giderse ilk 2’den Süper Lig’e çıkarız” dedi.

Altay'ın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak camiaya umut verdi. Altyapısından yetiştiği Altay'a geri dönmekten büyük gurur duyduğunu belirten Koşukavak, kariyerindeki en önemli noktanın siyah-beyazlı İzmir temsilcisi olduğunu söyledi.

TRİBÜNLERDE BÜYÜDÜM

Altyapı ve tribünden gelen bir Altaylı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Camianın içinde yetişen teknik adamlar yetiştikleri kulüpte görev alınca sorumlulukları daha da büyüyor. Büyük Altay bence layık olduğu yerde değil. İnşallah Altay'ı bir gün Süper Lig'de göreceğiz" diye konuştu. Altay tribününde büyüdüğünü belirten Koşukavak, "Gençlik yıllarımda gittiğim deplasman sayılarını çetele tutsam bilemem. Her takım şampiyon olabilir, ancak her takım Büyük Altay olamaz. İzmir Alsancak Stadı, Altay'ındır. Ben de o sloganın destekçisiyim. O statta büyüdüm. Allah inşallah Altay Alsancak Stadı'nda Altay'ın teknik direktörü olarak görev yapmayı nasip eder" dedi.



"20 GÜN İÇİNDE HER ŞEY BELLİ OLUR"

TFF Birinci Lig'de 20 günde 6 maç oynanacağını hatırlatan teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Bu 20 gün bizim kaderimizi belirleyecek. Seri galibiyetler bizim Play-Off'u garanti altına almamızı sağlayabilir. Herkes Play-Off'a kalalım diyor ama 5'te 5 yaparsan, üsttekiler kaybederse ilk 2 de olabilir. Bu zor, ama neden olmasın? Dipteki Eskişehirspor gidip Bursaspor'u yenebiliyor. Şu kısa sürede oyunculara taktiksel anlamda fazla bir şey veremeyebilirim ancak çok karakterli oynamayı sağlayabilirim" diye konuştu.