Altınordu zor sınavda

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, bugün deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Kritik karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Ev sahibi takım taraftarı önceki hafta oynanan Adanaspor derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle stadyuma alınmayacak. Kırmızı- lacivertlilerde tedavisi süren ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İyileşen sağ bek Kerim Alıcı'nın ise yedek soyunması bekleniyor.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 3 puan yüzü göremeyen Altınordu, zirve yarışı veren Adana Demirspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, 24 puanla 14. sırada, Adana Demirspor ise 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakibin gücünü biliyoruz ancak kendi gücümüzün de farkındayız. Üst sıralara tırmanmak istiyorsak deplasmanda kazanmak zorundayız. Bunu başaracak potansiyelimiz var" dedi.