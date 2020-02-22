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- Paderborn (3-2) Maç özeti için tıklayın

Bayern Münih - Paderborn (3-2) Maç özeti için tıklayın

22.02.2020, 16:51

Lider , Bundesliga’nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn’u Allianz Arena’da konuk etti. Bayern Münih, sahasında Paderborn’u 3-2 yendi. Maç özeti için tıklayın. Maçın geniş özetini haberimizden izleyebilirisniz.

Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti. Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Bayern Münih - Paderborn maçı özeti haberimizde.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı. Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı. Paderborn ise 16 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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