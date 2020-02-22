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- I Canlı anlatım

Beşiktaş-Trabzonspor I Canlı anlatım

22.02.2020, 18:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020,20:10

'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. ve , 'ta kozlarını paylaşacak. Heyecanın zirve yaptığı şampiyonluk yarışında Trabzonspor, 'da alacağı 3 puanla Beşiktaş'a çalım atmayı planlarken, ev sahibi Beşiktaş, evinde alacağı galibiyetle 'şampiyonluk yarışında ben de varım!' demek istiyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i de belli oldu. Bu dev mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk en büyük adaylarından Trabzonspor, İstanbul'dan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Beşiktaş ise ligin zirvesine tırmanman adına dev rakibini mağlup ederek yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

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