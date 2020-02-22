Fethiye potada heyecan yaşattı

Muğla’nın 162 bin nüfuslu ilçesi Fethiye’nin TBL’de mücadele eden basketbol takımı, ilçenin gündemini değiştirirken, başarılarıyla da Türkiye’ye adını duyurdu.

Fethiye'de 'Birlik' ruhu ile oluşturulan basketbol takımı, performansıyla ilçenin gündemini değiştirdi. Bugüne kadar turizmi ve tarımı ile tanınan Fethiye artık sporu ile de öne çıkmaya başladı. Lokman Hekim Fethiye Belediyespor başarıları ile sadece ilçede değil ülkede gündem olmaya başladı.

'LİGE RENK KATTIK'

Fethiye'de basketbolun tarihinin çok yeni olduğunu ve Fethiye Belediyesi bünyesinde basketbol şubesinin 2016-2017 sezonunda açıldığını belirten kulüp ikinci başkanı İzzet Durak, "O yıl Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için kurulan takım 6'lı finallere kalarak ligi 4. bitirdi. 2017-2018 sezonunda TB2L'de Play-Off'ta 5. olduk. 2018-2019 sezonuna başlarken 'birlikten kuvvet doğar' prensibiyle hareket eden ilçemizin spor sevdalıları, Fethiye'nin diğer bir takımı olan Fethiye Basketbol Kulübü ile birlikte hareket etmeye karar verdi. Bu birlikteliğe bir de ilçenin en önemli markalarından birisi konumundaki Lokman Hekim Esnaf Hastanesi isim sponsorluğu şeklinde destek verince, Fethiye'de basketbolun kaderi kökten değişti. Geçen sezon şampiyon olan takım, bu yıl TBL'de müthiş bir grafik çizdi, haftalarca liderlik koltuğunda oturdu. Birlik ruhu başarıyı getirdi. Salona 7'den 70'e her yaş grubundan taraftarlar geliyor. TBL'ye renk kattık. Yaşanan basketbol heyecanını ilçede spor turizmine dönüşmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ