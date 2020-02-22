Haziran telaşı

Süper Lig’de önümüzdeki sezon için kolları erken sıvayan Göz-Göz, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli yıldız oyuncusuna yeni bir sözleşme önerecek.

Süper Lig'de Avrupa Kupaları hedefine emin adımlarla yürüyen Göztepe'de yönetim önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için şimdiden düğmeye bastı. Kiralık olarak forma giyen Soner Aydoğdu ve Serdar Gürler'in bonservislerini almak için kolları sıvayan Göz-Göz yönetimi, orta alandaki diğer yıldızı Andre Castro'yu da takımda tutacak.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Sarı-kırmızılılar teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli orta saha oyuncusuna yeni sözleşme önerecek. Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü sezonunu geçiren Castro ile sarı-kırmızılıların en az iki yıl kontrat yapması bekleniyor.

MASAYA OTURACAKLAR

Sarı-kırmızılı ekipte çok mutlu olan ve kulübü evi gibi gördüğünü dile getiren 31 yaşındaki oyuncu ile yönetimin sezon bitmeden masaya oturması bekleniyor. Sezona kötü başlayan ve devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen Castro, son haftalarda gösterdiği performansla yeniden A takımın değişmez isimleri arasına girerek aynı mevkide forma giyen Mossoro'dan formayı kapmıştı.



RAKİP G.ANTEP

Konya deplasmanından 3 puanla dönen Göztepe, bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda 17.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşmayı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek. Kaleci Beto'nun cezası sona ererken Poko ve Atınç kadroda yer almıyor. Gaziantep FK'da ise sakat olan Muğdat Çelik, Tetteh ve Jefferson İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.



ARTIK BİZDEN BİRİ OLDU!

Kasımpaşa'da 4 sezon forma giydikten sonra Göztepe'ye Süper Lig'e çıktığı 2017-2018 sezonunda transfer olan Castro, Türkiye'de 7. yılını geçiriyor. Başarılı futboluyla dikkat çeken Castro, sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği dönemde 88 resmi maça çıkarken attığı 9 golün yanında toplam 19 asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız oyuncu Süper Lig'de de toplam 214 maça çıkarken 26 gol atıp, 30 asist üretti.



TRİBÜNLER DOLACAK

Süper Lig'de 26 Ocak'ta oynanan Beşiktaş maçıyla Gürsel Aksel Stadı'nda muhteşem bir açılış yapan Göztepe yaklaşık bir aylık bir aranın ardından bugün yeni mabedinde ikinci kez G.Antep FK maçıyla sahne alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sınırlı sayıda satışa çıkan biletleri tamamen tüketirken 20 bin Göztepelinin tribünde yer alması bekleniyor. Tribünleri sarı-kırmızılı renklere boyayacak olan taraftarlar, 90 dakika takıma destek vererek Göz-Göz'ün zafere ulaşması için itici güç olacak.

BURAK HAKERLER