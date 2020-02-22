Kaf-Kaf’a müjde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projelerine destek verdiğini belirten KSK Başkanı Büyükkarcı: “Alt yapılarımızı ayağa kaldıracak bu yatırımı hayata geçireceğiz. Karşıyakamıza hayırlı olsun” dedi.

KSK'ye, Mavişehir'deki 100 dönümlük spor alanı için müjdeli haber geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazinin kulübe tahsisi konusunda onayı verdi. KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İZVAK Başkanı Ali Erten ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da hazır bulunduğu ziyarete; AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu ve kulüp yöneticileri katıldı.

KULÜP AYAĞA KALKACAK

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bakanımızdan gereken onayı aldık. TOKİ ile çalışmalara başlıyoruz. En kısa zamanda altyapılarımızı ayağa kaldıracak bu projeyi hayata geçireceğiz. Karşıyakamıza hayırlı olsun. Projenin gerçekleşmesi için büyük destek veren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.



100 YILIN PROJESİ

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, Karşıyaka adına çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Yeşil-kırmızılı kulüp için '100 yılın projesi' olduğunu ifade eden İZVAK Başkanı Ali Erten, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) projeye ve fikirlere çok sıcak baktı. Büyük destek verip projeye onay verdiler. Projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacak. Karşıyaka Spor Kulübü için çok önemli bir adım. Boşuna bu projeye 100 yılın projesi demiyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda kulüplerimizin yaşaması için alt yapılar olmazsa olmaz. Bir kulübün sağlıklı şekilde ayakta kalması için stadyumu ve alt yapısının sağlam olması gerekli. Bu proje kesinlikle stadyuma alternatif bir proje değil.

BÜYÜK BİR FIRSAT

Karşıyaka'nın önüne çıkan büyük bir fırsat. Arazi tahsisinin gündeme geldiği ilk günden beri Hamza Dağ konunun takipçisi olmuş ve yol kat edilmesinde büyük katkılar sağlamıştır. TOKİ ile birlikte proje detayları üzerinde çalışılmalara başlamıştı. Karşıyaka çok önemli bir değer kazanacak" diye konuştu.