Akigo’ya Gümrük darbesi

Birçok pozisyonu cömertçe harcayanyeşil-siyahlılar, Emerghara ve Sobiech’eengel olamadı şampiyonluk yarışındakayıp yaşadı ve hayal kırıklığı yaşattı.

TFF 1. Lig'de geçen hafta lider Hatayspor'u deplasmanda yenip umutlanan Akhisarspor, evinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilip, ilk 2 şansını zora soktu. 8. dakikada Bjarnason'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onur'un şutunu kaleci Aykut kornere çeldi. 10'da Koray'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Akhisar savunması uyudu, aka direkte boş kalan Emerghara topu ağlara gönderdi: 0-1. 19'da Onur'un pasında Tolga'nın gelişine sert şutu az farkla auta gitti. 23'te savunmadan seken topu Onur kafayla Burhan'a indirdi. Burhan'ın dönerek şutu az farkla yandan dışarı çıktı. 29'da Bjarnason'un orta sahada kaptırdığı topta Akhisar savunması eksik yakalandı. Ramazan'ın ceza sahasına getirdiği topu Sobiech'e aktardı. Sobiech'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 40'ta Burhan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Erhan'ın şutu kaleci Aykut'ta kaldı, ilk yarı 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

KALECİ AYKUT GEÇİT VERMEDİ

52'de Vrsajevic'in penaltı noktasına yerden yaptığı ortada Onur'un şutu üstten auta gitti. 56'da Vrsajevic'in ceza sahasına yine ortaladı yine Onur'un kafa vuruşunda top kaleci Aykut'ta kaldı. 60'ta Burhan'ın ceza sahasına ortasında Muhammet'in pasını alan Onur, altıpas üzerinden çektiği şut kaleci Aykut'un ellerinde kaldı. 88'de Muhammet'in köşe atışında Vrsajevic'in kafa vuruşunda sonuç gelmedi. 90+2'de Muhammet'in ceza sahası sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu kaleci Aykut kornere çeldi, Karagümrük 2-0 kazandı.



ERGİN DIŞARI BURHAN İÇERİ

Akhisarspor'da, geçen hafta oynanan Hatayspor maçı kadrosuna göre tek değişiklik vardı. Teknik direktör Yılmaz Vural, Ergin Keleş'i kadroya almazken, cezası biten Burhan Eşer ilk 11'da maça başladı. Cezası biten bir diğer oyuncu Muhammet Reis yedek kulübesinde oturdu. İki takım daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. Akhisarspor bu maçların hepsini kazandı. Akigolar, rakibine ilk kez mağlup oldu. Karagümrük'te ise Zeki'nin yerine Ramazan, Jorquera'nın yerine Emerghara ilk 11'de sahaya çıktı.

KENAN MOLLA