Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonrasında istifa kararı aldı.
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünden kendisine edilen ağır küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa etti.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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