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'de istifa etti!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti!

23.02.2020, 22:40 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020,22:56

'in 23. haftasında evinde 'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı 'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan 'de, 'ın maç sonrasında istifa kararı aldı.

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tribünden kendisine edilen ağır küfürler sonrası protokolden aşağıya atladı. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifa etti.

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