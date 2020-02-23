Fenerbahçe'de Ersun Yanal istifa etti!

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan ve rakibine karşı Kadıköy'deki 23 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın maç sonrasında istifa kararı aldı.