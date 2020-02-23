Nefesler tutuldu

Ülker Stadı’nda oynanacak bu önemli randevuda hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Kanaryakötü gidişatına derbi galibiyeti ile son vermeyi hedeflerken Aslan müthiş seriyi sürdürmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de bugün heyecan tavan yapacak, F.Bahçe ve G.Saray saat 19.00'da başlayacak dev randevuda kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak bu önemli randevuyu hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedeflerken, son 6 maçını kazanan G.Saray ise bu müthiş çıkışını devam ettirmeyi planlıyor. Kanarya, Kadıköy'de rakibine karşı 20 yılı aşkın süredir müsabaka kaybetmiyor.

FENER SAHASINDA KAYBETMİYOR

Galatasaray'a son olarak 22 Aralık 1999'da yenilen sarı-lacivertliler daha sonra 23 resmi maçta mağlup olmadı ve 15 galibiyet ederken, 8 derbi berabere bitti. Taraftarlar biletlere büyük ilgi gösterirken kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bilet kısa bir süre içinde tükendi. Sarı-kırmızılılara 2000 biletin ayrıldığı Kadıköy'deki maçta tribünler tamamen dolu olacak. İki ekip arasında geride kalan 390 maçtan 146'sını F.Bahçe kazanırken sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta eşitliği bozamadı. F.Bahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

F.Bahçe'de gözler bugün son haftalarda suskun kalan Kosovalı golcü Vedat Muriç'e çevrilecek. Teknik direktör Fatih Terim 11'de takımın formada golcüsü Adem'i oynatacak.