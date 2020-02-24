  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Çaykur Rizespor-Başakşehir I Canlı anlatım

-Başakşehir I Canlı anlatım

Çaykur Rizespor-Başakşehir I Canlı anlatım

24.02.2020, 20:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,20:01

'in 23. haftasında , evinde şampiyonluk adaylarından 'i ağırlıyor. Düşme potasını ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşamada temsilcisi alacağı galibiyetle 3 puana ulaşmak ve ligde kalma umutlarını arttırkmak isterken, Medipol Başakşehir Rizespor deplasmanında kazanarak , ve 'u geride bırakıp liderliğe oturmak istiyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Düşme hattının 2 sıra üzerinde bulunan Rizespor, sahasında alacağı galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isterken, Başakşehir deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu karşılaşmada iki takımın da 11'leri belli oldu.

11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba

EKSİKLER

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli ile sakatlığını tam atlatamayan Robinho kadroda yok.

BAŞAKŞEHİR'DE PLANLAR BOZULDU

Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan Türkiye, Medipol Başakşehir'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi Avusturya'nın (32.325) temsilcilerinden Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmasına rağmen LASK Linz, AZ Alkmaar'la dış sahada 1-1 berabere kalmayı başardı. Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor-Başakşehir I Canlı anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN