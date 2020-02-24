Çaykur Rizespor-Başakşehir I Canlı anlatım

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, evinde şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Düşme potasını ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşamada Karadeniz temsilcisi alacağı galibiyetle 3 puana ulaşmak ve ligde kalma umutlarını arttırkmak isterken, Medipol Başakşehir Rizespor deplasmanında kazanarak Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor'u geride bırakıp liderliğe oturmak istiyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Düşme hattının 2 sıra üzerinde bulunan Rizespor, sahasında alacağı galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isterken, Başakşehir deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu karşılaşmada iki takımın da 11'leri belli oldu.

11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba

EKSİKLER

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Ivanildo Fernandes ile Montassar Talbi maç kadrosunda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de cezali Crivelli ile sakatlığını tam atlatamayan Robinho kadroda yok.

BAŞAKŞEHİR'DE PLANLAR BOZULDU

Ülke puanı sıralamasında kritik bir eşikte olan Türkiye, Medipol Başakşehir'in Sporting'e 3-1 yenilmesiyle sarsıldı. Süper Lig'de önümüzdeki sezonun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne 2021-22'de direkt katılabilmesi için 11.'likteki yerimizi korumamız gerekiyor.

32.800 puanlı Türkiye'nin en yakın rakibi Avusturya'nın (32.325) temsilcilerinden Salzburg deplasmanda Frankfurt'a 4-1 mağlup olmasına rağmen LASK Linz, AZ Alkmaar'la dış sahada 1-1 berabere kalmayı başardı. Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi ve Avusturya ekiplerinin tur atlaması halinde, 11. sıradaki yerimizi kaybetme ihtimalimiz artacak.