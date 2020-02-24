Kasımpaşa - Denizlispor | Canlı anlatım

Süper Lig'in 23. haftasının kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ege temsilcisinde teknik direktör Bülent Uygun, takımıyla ilk karşılaşmasına çıktı. Küme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de haftanın kapanış gününde Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 22 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 17. sırada bulunurken, Denizli temsilcisi de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor. Denizlispor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren sağ bek Lopes, sol bek Bergdich ve orta saha Onazi İstanbul'a götürülmedi. Kasımpaşa'da ise Mame Thiam, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Ndongala, Hajradinovic, Yusuf, Koita



Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega