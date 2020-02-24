Son dakika: Maçta kalp krizi geçiren Kasımpaşa idari yöneticisi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu maç sonrası, "Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM BİZİM İÇİN"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ben geleli 2.5 hafta oldu. Neredeyse günün 15-16 saatini birlikte geçirdiğimiz Nursal beyi maalesef kaybettik. Çok üzücü bir akşam bizim için" dedi.