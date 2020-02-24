  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Son dakika: Maçta kalp krizi geçiren Kasımpaşa idari yöneticisi hayatını kaybetti

Son dakika: Maçta kalp krizi geçiren idari yöneticisi hayatını kaybetti

Son dakika: Maçta kalp krizi geçiren Kasımpaşa idari yöneticisi hayatını kaybetti

24.02.2020, 22:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,22:41

Son dakika haberi... Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

Şelli'nin bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı Nursal Bilgin, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada oyun, hakem Atilla Karaoğlan tarafından bir süre durduruldu.

Denizlispor forması giyen Mustafa Yumlu maç sonrası, "Kasımpaşa Eski Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin." dedi.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR AKŞAM BİZİM İÇİN"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ben geleli 2.5 hafta oldu. Neredeyse günün 15-16 saatini birlikte geçirdiğimiz Nursal beyi maalesef kaybettik. Çok üzücü bir akşam bizim için" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Maçta kalp krizi geçiren Kasımpaşa idari yöneticisi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN