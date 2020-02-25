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12 Dev Adam yine kayıp

12 Dev Adam yine kayıp
Giriş Tarihi: 25.2.2020

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip bu sonucun ardından Hollanda maçından sonra gruptaki ikinci maçındanda sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu. Türkiye ilk çeyreği 20-18 galip tamamlasada, ikinci çeyrekte rakibinin üstün oyununa karşı koymakta zorlandı ve devreye 47-38 geride girdi.

ARADAKİ FARKI KAPATAMADIK
Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük kuran milli takım farkı 6'ya indirsede ev sahibi ekip daha sonra farkı artırıp son bölüme 67-55 önde girdi. Son bölüm nefesleri kesti. Ancak mililerin çabası yeterli olmadı ve sahadan 87-80 mağlup ayrıldı. Türkiye 3. maçında 26 Kasım Perşembe Günü Hırvatistan ile oynayacak.

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