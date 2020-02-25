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bayramı

Galatasaray bayramı
Giriş Tarihi: 25.2.2020

Sarı-kırmızılılar 20 yıl sonra ’de F.Bahçe’yi yenmenin mutluluğunu doyasıya kutlayıp, şampiyonluk havasına girdi.

Ezeli rakibi F.Bahçe'yi Kadıköy'de 20 yıl sonra 3-1'lik skorla mağlup eden G.Saray'da tam bir bayram havası yaşanırken, sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyon olmuşçasına sabaha kadar eğlendi. Taraftarlar karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın ederken takım otobüsü tesislere girmekte zorlandı. Taraftarların otobüsün önünü açmamasının üzerine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, otobüsten inerek taraftarlarla konuştu. Uzun bekleyişin ardından takım otobüsü tezahüratlar eşliğinde tesislere girebildi.

TAKIMA TAM DESTEK
Aslan, bu galibiyet ile birlikte şampiyonluk havasına da girerken başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere tüm takıma destek yağdı. Bu arada G.Saray Kulübü dün sosyal medya hesabından Ozan Tufan'ın maç sonu yaptığı açıklamalara ithafen bir tweet atarak "Böyle bir şey olabilir mi ya?" paylaşımını yaptı.

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