Akigo pes etmez

4 haftada alınan sonuçların pek iç açıcı olmadığını belirten Vural, “Ama takım iyiye gidiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hata yapmayacağız. Topu iki kale direği arasına sokmalıyız” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, kalan 11 final maçına odaklanacaklarını söyledi. 4 haftada alınan sonuçların pek iç açıcı olmadığını vurgulayan Vural, "Ancak takım iyiye gidiyor. Ergin'in hastalığı bizi zora soktu. Cezalı oyuncumuz yok. Giresun maçını kazanıp beyaz sayfa açmak istiyoruz" diye konuştu.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Karagümrük maçında 12 net gol pozisyonuna girdiklerini ancak 2-0 mağlup olduklarına vurgu yapan teknik patron Vural, şöyle konuştu: "Takım olarak oynamayı düşünüyoruz. Giresun maçının ardından küme düşme mücadelesi veren Eskişehir'e gideceğiz. Akabinde yine alt sıralardan kurtulma hedefindeki Osmanlıspor gelecek. Sonrasında Adana Demirspor ile üst sıralar için ciddi bir maç oynayacağız. Oyuncularım iyi mücadele ediyor ama topu iki kale direği arasından mutlaka sokmalıyız. Yoksa puan vermiyorlar. 11 tane final maçı oynayacağız. Oynanan 4 maçta alınan puan 4. Her gün geçtikçe daha iyiye gidiyoruz. Sıkıntıları çözeceğiz. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın."

KENAN MOLLA