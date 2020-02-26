Andre Castro değişilmez oldu

Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro, performansıyla teknik direktör İlhan Palut'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Castro, ilk yarıda müdavimi olduğu kulübeden çıkmayı başardı. Sezon başında Mossoro'nun transferine formsuzluğu da eklenince formayı kaptıran Castro, son 13 maçtır ilk on birin değişmez ismi oldu.

13 MAÇTA 3 GOL ATTI

Tamer Tuna'nın ayrılmasından hemen sonra Trabzon deplasmanında ilk on bire dönen Castro, formayı üst üste giydiği 13 maçta 3 gol atmayı başardı. Portekizli, performansıyla Göztepe'nin Palut'la yakaladığı çıkışın mimarlarından biri oldu.