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BSB filede şampiyonluğu kaptı

Denizli BSB filede şampiyonluğu kaptı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Denizli Küçük Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen final müsabakasında Pars Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, bu başarısıyla Mayıs ayında gerçekleşecek olan Ege Bölge Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı. Toplam 9 takımın yarıştığı şampiyonayı kazanarak büyük sevinç yaşayan Denizli BŞB'nin küçük voleybolcuları, Ege Bölge Şampiyonası'nı kazanması halinde Denizli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

SEBAHATTİN ALP

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