Dost desteği

Transfer yasaklığı olan KSK, geleceğe yatırım yapmak için Altay’dan 2000 doğumlu Oğuz Erk’i kadrosuna dahil etti.

İzmir iki köklü kulübü Altay ve Karşıyaka arasındaki dostluk köprüsü genç oyuncu Oğuz Erk'in transferiyle daha da güçlendi. Dört sezondur transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, Altay'ın alt yapısında yetişen 2000 doğumlu oyuncuyu kadrosuna kattı. Kaf- Kaf'ta bu sezon alt yapıda görev yapacak Oğuz Erk gelecek sezon A Takım da forma giyebilecek. Karşıyaka Sportif Direktörü Atilla Güneş, Oğuz'un KSK'nin bir üst lig hedefindeki mücadelesinde etkin olacağına inandığını söyledi.

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Güneş; "Genç kardeşimiz Oğuz'un Altay altyapısında ciddi bir temel aldığına hiç şüphe yok. KSK'de Oğuz'un sportif gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Kulüplerin aralarındaki iş birliği ve genç oyuncuların gelişimi adına bu gibi jestler önemli. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve başkanımız Turgay Büyükkarcı bu konuda örnek bir dayanışma sergiliyorlar. İki köklü camianın tribünleri arasındaki dostluk, yöneticilerinin sağduyusu ile fair-play ruhunu daha geniş kitlelere yayacaktır. Oğuz'un transferi için Altay yönetimine teşekkür ederiz" dedi