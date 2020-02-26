Fener böyle gitmez

Ünlü teknik direktör Kasım Gündüz haftanın gündemini Yeni Asır’a değerlendirdi.

Fenerbahçe'ye sizce neler oluyor. Neden AliKoç ile iki yıldır istenen noktaya gelinemedi? "Fenerbahçe'de Beşiktaş ve Galatasaray gibi başarısızlığa alışık camialar değildir. İkincilik, üçüncülük bile başarısızlıktır aslında. Ali Koç güle oynaya başkanlığa geldi. Hem de .20 yıl bu kulübün başkanlığını yapmış Aziz Yıldırım'ı yıkarak. Herkesin beklentisi çok büyüktü ondan. Ama iki yılda koca bir hayal kırıklığı yaşadılar. İlk yıl küme düşmemekten zor kurtuldu, ikinci yıl ise daha 23. haftada neredeyse lige havlu atıldı. Fenerbahçeliler şimdi 20 yılda yaşamadıklarımızı 2 yılda yaşıyoruz diyerek isyan ediyor, Ali Koç'a tepki gösteriyor. Koç kredisini tüketmek üzere. Herkes neredeyse Aziz Yıldırım'ı arar oldular. Ali Koç camiada sevilen bir isim. Taraftarın müthiş desteğiyle geldi. Zaman geçiyor ama bir türlü geleceğe yönelik hamleler doğru atılmıyor. Kulübün yapısı da ortada. Kendisini daha fazla yıpratmamalı. Kendi kararı. Devam edilecekse de operasyon bir an önce yapılmalı. Günlük kısır çekişmelerle bir yere varılamaz. Kendi adına radikal kararlar alamıyorsa Fenerbahçe için almalı, doğru adımlar atacağı hamlelerde bulunmalı. İki yıl harcandı. İyi bir teknik adam, yeniden yapılanma şart. Zararın neresinden dönülürse kardır."





ZAFERİ SAHİPLENEN ÇOK OLUR

G.Saray geçen yılki gibi herkesin bittiği dediği anda yıktı geçti. Sizce bu tabloda başarı varsa bu kime yazılmalı?" "Tabii ki Fatih Terim'e yazılmalı. Sizin de dediğiniz gibi her şeyin bitti dediği bir dönemde üzerine çok önemli sorumluluk aldı. 7 hafta öncesini unutmayalım. Takım ilk 5'in dışında kalmış, yönetim bile, "Dilerse Terim istifa edebilir" imasında bulunmuştu. Fatih Terim benim Adana Demirspor'dan takım futbol dünyasındaki kader arkadaşım. O böyle şeylere papuç bırakacak bir adam değil. Durdu, adam gibi durdu ve söyleyeceğini işte tam da böyle söyledi. Yani burada bir başarı öyküsü varsa bu tamamen Fatih Terim'in başarısıdır. Bu tip durumlarda doğaldır. Başarı geldi mi sahiplenen çok olur. O nedenle önemli olan kötü zamanda kenetlenmek, destek olmak. Mutafa Cengiz iyi niyetli bir başkan ama bu takımın şampiyon olması için olmazsa olmaz Terim'dir. Terim tam bir motivasyon ustasıdır. Futbolcularını sahada çok iyi motive eder. Geçen sezon da ondan önce de bunları hep yaptı ve başardı. Futbolcusundan alabileceği en iyi verimi alır. Yönetim de daha samimi olup var olanlarla mutlu olmayı bilmeli."



Süper Lig'de 6 tane şampiyon adayı var. Sizce bu süreçte ipi kim göğüsler?

"Süper Lig'in en hararetli dönemindeyiz. Belki de uzun yıl-lardar yaşanmayan bir heyecanı yaşıyoruz. Zirve yarışında 6 takım şampiyonluk için mücadele veriyor. Üst sıralardaki takımların hepsi birbir-leriyle oynuyor. Daha oynanmamış 12 maç var ama bu süreç şampiyon adaylarını öne çıkaracak bir dönem. Trabzonspor bir maç eksikle oldukça avantajlı bir konumda ama onların da işi bir hayli zor. Galatasaray rüzgarı arkasına aldı yürüyor. Sivasspor ve Başakşehir de yarışı bırakmayacak

gibi görünüyor. Her ne kadar yaralı da olsa Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de bu yarışın içine koymak durumundasınız. Her hafta lig başka bir şekil alıyor. Lig 4-5 hafta sonra şekilenecektir"

FATİH TERİM FAKTÖRÜ DEVREDE

"Fenerbahçe ve Beşiktaş potadan uzaklaşmış gibi görünüyor. Galatasaray, Fenerbahçe maçının morali ve üst üste 7 maçı kazanmanın motivasyonuyla daha iyi ritim tutmuş durumda. Ama Cim- Bom tehlikeli bir süreçte. Galatasaray şuanda hedef takım. Güçlü olmak ayakta kalabilmek çok zor. F.Bahçe'yi yendin ama gidip de G.Birliği'ne takılmaman lazım. G.Saray tüm rakiplerine göre daha avantajlı konumda ve Terim gibi bir unsuru da hesaba kattığınızda bu işi götürür diyorum." Hocam formasını giydiğiniz Beşiktaş pek iç açıcı değil. Sizce takımdaki asıl problem ne? "Bana göre Şenol Güneş gerek duruşuyla, gerekse futbolculara yaklaşımıyla Beşiktaş'ta çok iyi işler yaptı. Şimdi o gitti, bütün enerjisini A Milli Takım'da harcıyor. Ama şunu rahatlıkla söylemek gerekir ki Beşiktaş Güneş'in pek de kıymetini bilemedi. O kadar sorunun arasında o takımı alıp farklı yerlere getirdi, futbolcularını yüzde yüz kapasiteyle oynattı. Ama gün geldi kendi camiasından bile en ağır darbeleri gördü.

FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİL

"Futbol sadece futbol değildir. İnsani yönleri çok önemlidir. Abdullah Avcı sistemle göreve geldi. Ama ben Beşiktaş takımında oyuncuların Güneş'e verdikleri o krediyi Avcı'ya vermedi. Sonuçta Beşiktaşlı hep başarı bekler. Başarı gelmezse hedefteki ilk kişi de antrenördür. Şimdi Sergen Yalçın geldi, belki o rüzgarla bir kaç hafta bir şeyler yapabilirler ama Beşikwtaş konsantrasyonunu kaybetti. Bu çok önemli. Her şeyini kaybedebilirsin ama motivasyonunu kaybedersen işte durum sakat. Beşiktaş'taki durum da aynen böyle."

ŞENOL KANTÜRK