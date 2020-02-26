Fener’de Yanal krizi

Galatasaray’a evinde yenilen Fenerbahçe’de ortalık karışırken, teknik direktör Ersun Yanal’ın tazminat almak için istifa etmediği belirtildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilen ve 20 yıllık yenilmezlik unvanını yok eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal krizi yaşanıyor. Karşılaşmanın sonunda alınan yenilgi üzerine taraftarlar, futbolculara tepki gösterirken, Ersun Yanal'ı da istifaya davet etmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın, tazminat almak için istifa etmediği iddia edildi. Yanal'ın hem geçmiş alacakları hem de sezon sonuna kadar olan maaşını tahsil etmek için istifaya soğuk baktığı kaydedildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, iki yıl önce Trabzonspor'dan ayrılırken 11 milyon lira tazminat almıştı. Başkan Ali Koç'un artık istemediği Ersun Yanal'ın tazminat maddesi yüzünden görevde olduğunu belirtildi.

SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Ankaragücü yenilgisi sonrası, "Elimi yine taşın altına koyarım" diyerek istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinde alınan hezimetin ardından sessizliğe büründüğü açıklandı.



EROL BULUT İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe, Ersun Yanal sonrası için hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Alanya'daki başarılarıyla ön plana çıkan Erol Bulut'un adı öne çıktı. Yönetimin Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da başarıyı yakalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bulut'un takıma özlenen istikrarı sağlayacağına inandığı belirtildi. Erol Bulut'un Alanyaspor ile yaptığı sözleşmeye "İstediği an tek taraflı fesih" maddesi koydurduğu öğrenildi. 45 yaşındaki teknik adamın Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitiyor. Sarı-lacivertlilerin genç teknik adamla görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

JAİLSON KABUS OLDU



Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın stoper mevkiinde oynattığı Jailson, bu sezon takımının aleyhine yaptırdığı penaltılarla tepki topladı. 24 yaşındaki futbolcu Alanyaspor maçlarında yaptırdığı iki penaltının ardından Galatasaray derbisinde de Onyekuru'ya yaptığı hamle ile penaltıya sebebiyet verdi. Kanarya aleyhine bu sezon 4 kez penaltı çalınırken, bunların üçünü Jailson'un yaptırması dikkat çekti. Diğer penaltıyı ise Göztepe maçında Luiz Gustavo yaptırdı. Jailson bu sezon 26 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Sambacı oyuncunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.