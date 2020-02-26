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Gol makinesi

Gol makinesi Manisa
Giriş Tarihi: 26.2.2020

2. Lig ’ta 25 mücadelede rakip fileleri 74 kez havalandıran siyah-beyazlı takım, profesyonel liglerin en golcü takımı durumunda.

Manisa Futbol Kulübü, 2. Lig Beyaz Grup'ta 25 haftada rakip filelere 74 gol attı, Türkiye liglerinin en golcü takımı olarak parladı. Gümüşhane'yi 7-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezonun en gollü ikinci galibiyetine imza atarken, lider Samsun'u da takibini sürdürüyor.

EN GOLCÜSÜ SERDAR DELİKTAŞ
Bu sezon Hacettepe'yi 6-1, Hekimoğlu Trabzon'u 6-3, 1922 Konyaspor'u 6-2 ve Şanlıurfaspor'u 7-0 mağlup eden Manisa FK'da golcüler coştu. Manisa FK'da, sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Serdar Deliktaş tecrübesini konuşturdu. 25 maçın 24'ünde banko sahaya çıkan 34 yaşındaki forvet oyuncusu, attığı 18 golle takımın en golcü ismi konumunda. Takımının kazandığı 31 puanda direkt katkısı bulunan Serdar'ı, 10 golle Sakaryaspor'dan gelen Zahit Fındık izliyor. 9'ar golü bulunan Dilaver Güçlü ve Sinan Kurumuş, en golcü üçüncü oyuncular. Devre arasında gelen Sertaç Çam, 6 golle parlarken, Erhan ve Nizamettin 4'er golle skora katkı yaptı.

ÜMİT YÖNEY

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