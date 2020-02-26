Göztepe’yi uçurdu

Göz-Göz’ü Avrupa Kupaları potasına sokan genç teknik patron sarı-kırmızılı ekipte 12 maçta 22 puanla maç başına 1.83 puan ortalaması yakalayarak son altı sezonun en başarılı ismi oldu.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, İzmir'in köklü ekibini çıkışa geçirdi. İlk yarıda istifa eden Tamer Tuna'nın yerine Yeni Malatya maçıyla birlikte dümene geçen genç teknik adam ilk kez bir Süper Lig ekibinde görev yapmasına rağmen 12 maçta müthiş bir performans sergiledi. Ligde takımın başında olduğu 12 maçlık periyotta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alan Palut, kulüpte son 6 sezonda görev yapan 10 teknik adamı da geride bırakarak 1 numaraya adını yazdırdı.

METİN DİYADİN'İ GEÇTİ

Maç başına 1.83'lük bir puan ortalaması tutturan 43 yaşındaki çalıştırıcı, 2014-2016 yılları arasında görev yapan ve 45 maçta 1.82'lik oran tutturan Metin Diyadin'i de geride bıraktı. Son 6 yıllık dönemde kulüpte Suat Kaya, Metin Diyadin, Önder Özen, Mehmet Aurelio, Okan Buruk, Yılmaz Vural, Bayram Bektaş, Kemal Özdeş'in yanı sıra Tamer Tuna da iki dönem görev yaptı. İlhan Palut ve Metin Diyadin'in ardından 2014-2015 sezonunda 9 maçta 1.77 ortalama yakalayan Suat Kaya ise üçüncü sırada yerini aldı.



SÜPER LİG'E ÇIKARAN VURAL'I BİLE GEÇTİ

Göztepe'yi 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkaran ve taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan teknik direktör Yılmaz Vural, listede 6. sırada yer aldı. 1. Lig'de 9 maçta 13 puan toplayan Vural'ın ekibi Play-Off finallerinde Eskişehir'i penaltı atışları sonucunda yenerek İzmir ekibinin Süper Lig hasretini dindirmişti. Göztepe'yi Süper Lig'deki ilk yılında 6. sıraya yükselten Tamer Tuna ise bu dönem de 1.44, ikinci döneminde ise 1 puan ortalaması tutturdu.

BURAK HAKERLER