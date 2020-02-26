Horoz kabus görüyor

Ligdeki galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Denizlispor düşme hattına yaklaşırken düşüşe isyan eden taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Denizlispor, tehlikeli bölgeye iyice yaklaştı. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan yeşil-siyahlılar gülmeyi unuttu. Son galibiyetini 16 Aralık 2019'da deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek elde eden Ege ekibi, ardından 8 müsabakada 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Alanyaspor, Galatasaray, TAV Antalyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kaybeden Denizlispor; Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor'la yenişemedi. Ligde 23. haftayı 24 puanla 13.sırada tamamlayan Denizlispor'un düşme hattında yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı 4'e düştüı. 2020'de henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor'da ise yeşil-siyahlı taraftarlar ise tedirgin.

EN ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR

Yeşil-siyahlılar maddi krize çözüm bulamayan yönetimi istifaya davet ederken sosyal medyada da duruma tepki gösterdiler. 8 maçlık süreçte 21 puan kaybedip sadece 3 puan alabilen Denizlispor 5 haftada Y.Malatya, F.Bahçe (D), G.Birliği, Sivas (D) ve Beşiktaş ile oynayacak.

UYGUN DA ÇÖZÜM OLAMADI



Sezona Yücel İldiz ile başlayan ardından göreve gelen Mehmet Özdilek ile de yollarını ayıran Horozlar'da takımın başına getirilen Bülent Uygun da ilk maçından puan alamadı. Deneyimli teknik adam, "7 haftalık süreçte takım olarak yaşanan problemleri 2 gün içinde dağıtmaya çalıştık. Yenilmemize rağmen gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. Unutmayalım bu takım taraftarlarımızın desteğiyle düzlüğe çıkar. Başka Denizlispor yok" dedi.

SEBAHATTİN ALP