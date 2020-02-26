Kadere bak

TFF 1. Lig'de Altay'ın başında sahaya çıktığı ilk maçta Adanaspor'u yenerek görevine galibiyetle başlayan teknik patron Yalçın Koşukavak'ı yarın zorlu bir karşılaşma bekliyor. Siyah-beyazlı ekiple Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden tecrübeli teknik adam, sezon başında kurduğu takım olan Bursaspor'a karşı ter dökecek. Yeşil-beyazlı ekiple sezona iyi bir başlangıç yapan Koşukavak şimdi Altay'ın başında ilk 6 yolunda en ciddi rakiplerinden biri olan eski kulübüne karşı galibiyet arayacak. Altay'ın en büyük kozunun Timsah'daki oyuncuları çok yakından tanıyan Yalçın Koşukavak'ın rakibine karşı yapacağı oyun planı olması bekleniyor.

ALTAY'I TERCİH ETTİ

Bursaspor'un başında 15 maça çıkan Yalçın Koşukavak, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans gösterdi. Yeşilbeyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra kendisine gelen bir çok teklifi kabul etmeyen 47 yaşındaki teknik adam, alt yapısından yetiştiği Altay'a imza atmayı tercih etti. Siyah-beyazlı kulübün başında ilk çıktığı maçta üç puan kazanan Koşukavak, Bursa önünde de çıkışlarını sürdürmek istiyor. Sezon başında Bursaspor'un başınday olan Yalçın Koşukavak, İzmir'de oynanan maçta Altay'a 2-1 mağlup olmuştu. İzmir'deki çalışmalarını tamamlayan Altay dün Bursa'ya giderek kampa girdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ