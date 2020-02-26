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Büyüksehir judoda yine zirvede

Manisa Büyüksehir judoda yine zirvede
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Afyonkarahisar'da gerçekleşti. 50 ilden 230 sporcunun katıldığı final müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporculardan Fidan Ögel, 70 kiloda Türkiye Şampiyonluğuna ulaşırken, Mert Gülgönül 60 kiloda, Öznur Efe +70 kiloda, Zilan Ertem 40 kiloda Türkiye 2.'liğini, İsmail Durbak 55 kiloda ve Hüseyin Vural da 50 kiloda Türkiye 3.'lüğünü elde ederek, Manisa'nın gururu oldular. Kulüp başkanı Mevlüt Aktan, başarılı sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

CÜNEYT HASÇELİK

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