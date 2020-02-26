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Marcao, zaferi ölümsüzlestirdi

Marcao, zaferi ölümsüzlestirdi
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık hasreti sonlandıran Galatasaray'da savunma oyuncusu Marcao, bu galibiyeti ölümsüzleştirdi. Brezilyalı futbolcu, Kadıköy galibiyetinin tarihi olan 23 Şubat 2020 tarihini dövme yaptırdı. Dövmenin yapılış anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Marcao'nun bu paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Marco, "Bu sene de şampiyon biz olacağız. Takım olarak davaya inandık. Taraftarlarımız bizi çok iyi motive ediyor. Önümüzde zor maçlar var ama ben inanıyorum 11 maç sonra şampiyonluk kupasını kaldıran taraf biz olacağız" diye konuştu.

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