Nazilli Belediye ilk beşte olacak

Çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirten teknik patron İncedal, takıma güveniyor.

3. Lig 3. Grup'ta 4 maç sonra Darıca Gençlerbirliği karşısında 7-2'lik farklı galibiyete uzanan Nazilli Belediyespor'da büyük sevinç yaşanıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçta sadece 4 gol bulan Naz Naz, Darıca Gençlerbirliği ağlarını 7 kez sarsarak bu sezon en gollü maçını oynadı. Play-Off yolunda kritik bir galibiyet aldıklarını vurgulayan teknik patron Yavuz İncedal, aldıkları farklı galibiyetle lige yeni bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Oyuncularını mücadeleden dolayı kutlayan İncedal, "Rakibimizin de futbol oynama isteği, ortaya güzel bir oyun çıkardı. Ben hem kendi hem de rakip takım oyuncularını kutluyorum. Böyle bir galibiyete camiamızın ihtiyacı vardı. Camia üzerindeki kara bulutları bu farklı galibiyetle dağıttık. Hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almak. Bunu başaracağız. Rakipler takviye yaparken, biz ise iki as oyuncumuzu kaybettik. Mevcut kadromuzla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En az hata yaparak ligi ilk 5'te bitireceğiz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ